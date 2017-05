Zodio festeggia la mamma

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

A ROZZANO Domenica 7/05 10:30-12:30 SPECIALE BIMBI: il mio super biglietto per la festa della mamma (dai 7 anni) Domenica 14/05 10:30-12:30 Speciale mamma e figlio: decoriamo insieme i muffin per la festa della mamma A RESCALDINA mercoledì 3/05 16:30-18:00 EASEL SCRAP: il biglietto per MAMMA (dai 7 anni) Domenica 7/05 10:00-12:00 I LOVE MOM. Lettering colorato per la festa della mamma (dai 12 anni) Domenica 14/05 15:00-17:30 Crea con la mamma. Prepariamo divertenti decori per un set di 2 tazze da thé