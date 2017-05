Il progetto "ZTC - Zone a Traffico Culturale" si articola in Masterclass formative, rivolte a giovani artisti. Tra maggio e giugno, guidati da docenti professionisti, gli allievi realizzeranno un'opera d'arte condivisa, proposta al pubblico in un evento finale il 18 giugno presso la Centrale Idroelettrica Taccani di Trezzo sull'Adda. Per l'anno 2017 sono previste 3 classi formative. Vi segnaliamo quella di teatro "Corpi al lavoro": Luca Stano, attore e regista, e Massimo Negri, docente universitario e esperto di archeologia industriale, guideranno gli allievi nella messa in scena di quadri teatrali ispirati alle condizioni di lavoro degli operai tessili nello stabilimento di Crespi, basati su scritti d'epoca dell'industriale cotoniero Silvio Crespi. Dal 10 al 17 giugno nel pomeriggio, con spettacolo il 18 giugno sera. Per informazioni e candidature www.zoneatrafficoculturale.it