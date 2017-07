"Zootropolis": il 15 luglio nel giardino di via Lorenteggio

Nell'ambito di Scendi c'è il cinema, la manifestazione che porta il cinema nei cortili delle case popolari del Giambellino, sabato 15 luglio Zootropolis (2016) verrà proiettato nel giardino di via Lorenteggio 179.

In una metropoli moderna abitata solo da animali, la coniglietta Judy Hopps deve lottare per affermarsi come agente all'interno di un corpo di polizia composto da animali grandi e grossi. Per provare il suo valore si butta a capofitto in un caso misterioso, collaborando con l'ambigua volpe Nick Wilde.