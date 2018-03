Sold out per Zucchero: il 2 marzo al Mediolanum Forum

Zucchero suonerà in concerto al Mediolanum Forum di Assago (MI) venerdì 2 marzo 2018, in occasione del tour di presentazione di Wanted - The Best Collection, il disco che celebra la trentennale carriera del cantante. La data ha registrato il tutto esaurito.

La tournée Wanted porterà Zucchero per i palasport delle maggiori città italiane. Il singolo Un'altra storia, scritto da Zucchero e prodotto e arrangiato insieme a Max Marcolini, anticipa l'uscita di Wanted, nuovo lavoro dell'artista, che include immagini dei concerti, un docufilm, interviste, contenuti speciali e tre brani inediti.