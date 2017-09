"La zuppa della Bontà": il 30 settembre e l'1 ottobre i volontari del Progetto Arca in piazza

Sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre i volontari del Progetto Arca saranno nelle piazza di Milano per offrire, in cambio di una piccola donazione, una ricca zuppa.

Tre i tipi di zuppa confezionata a base di legumi e cereali secchi tra cui si potrà scegliere: minestrone alla veneta, zuppa d’orzo e minestrone alla montanara. I finalisti del Contest della bontà inoltre si sfideranno in piazza XXV Aprile, in compagnia dello chef Roberto Valbuzzi. Sarà il pubblico presente ad assaggiare le zuppe e decretare il vincitore.

I fondi raccolti serviranno per distribuire pasti caldi a persone bisognose durante l'inverno. Fondazione Progetto Arca offre aiuto e sosegno a persone in difficoltà -senza fissa dimora, rifugiati, anziani che vivono sotto la soglia di povertà- con l'obiettivo di favorire integrazione sociale e cambiamento. Per la mappa con le piazze interessate dall'iniziativa: www.lazuppadellabonta.it/trova-i-banchetti.