Supermercati e grande distribuzione: si cerca personale

Articolo 1, Soluzioni HR, ricerca personale per la Grande Distribuzione Organizzata per Milano e hinterland Nord e Nord-Ovest.

Per reperire tali profili organizza, giovedì 18 gennaio 2018 dalle 10,30 alle 13,00 e dalle 14.30 alle 17,30 a Milano presso la propria Filiale in Via Losanna 16, un “Recruiting Day per il Settore GDO”.

L’iniziativa è rivolta a tutti coloro che abbiano esperienza nelle mansioni di: • Macellai; • Salumieri; • Addetti al banco pescheria; • Addetti al reparto orto-frutta.

Requisiti: • Attestato HACCP in corso di validità • Esperienza pregressa nella mansione • Disponibilità a lavorare su turni. Tutti coloro che desiderano partecipare sono pregati di portare con sé un curriculum vitae completo di fototessera. Per informazioni, scrivere una mail a milano@articolo1.it oppure contattare lo 02 45377908.