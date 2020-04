Fase 2, bolognini (commissario lega milano) invita il governo ad "aiutare gli italiani detassando le mascherine"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Da qualche giorno è scattato il dibattito sulla "Fase 2" e sulla ripresa delle attività dopo la fine del lockdown. La Lega, tra le tante altre proposte, ha presentato un emendamento in cui si prevede di rendere fiscalmente deducibili i DPI acquistati in farmacia. Il Commissario della Lega a Milano ha commentato affermando che “tutti i cosiddetti Dispositivi di Protezione Individuale, ovvero mascherine, guanti e gel, erano già fondamentali prima, ma lo saranno sempre di più ora che gradualmente tutti gli italiani torneranno a uscire di casa. Per questo riteniamo che tutti i DPI acquistati in farmacia debbano essere fiscalmente deducibili. La Lega ha proposto questa soluzione con un emendamento al Decreto Liquidità e la riteniamo necessaria per dare un piccolo aiuto alle famiglie che dovranno acquistare questi materiali fondamentali”. Bolognini ha poi fatto notare che “ad oggi, lo scontrino fiscale recita che questi dispositivi sono dei parafarmaci e come tali non detraibili fiscalmente". Inoltre ha sottolineato come "la misura proposta vada oltre alla mera detrazione del 19%, che in questa fase mi sembrerebbe quasi una presa in giro. I DPI, infatti, data l’importanza e la necessità che le famiglie hanno e avranno di mascherine, guanti e gel, dovrebbero essere fiscalmente deducibili dal reddito”. Il Commissario Lega a Milano conclude aggiungendo che “sarebbe un gesto di grande responsabilità del Governo, verso chi responsabilmente vuole dotarsi di strumenti di protezione a tutela della salute propria e altrui”.