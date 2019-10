La fondazione Lighea premia il sindaco Giuseppe Sala: è lui il “matto dell’anno 2019”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

La Fondazione Lighea Onlus, che dal 1984 si occupa di cura e riabilitazione di persone affette da disagio psichico, con in suo giornale online Fuoritestata ha deciso di premiare come “Matto dell’anno 2019” il sindaco di Milano, Giuseppe Sala con le seguenti motivazioni: Da uno studio longitudinale durato oltre 4 anni il soggetto, Dr. Giuseppe Sala, nato a Milano il 28.5.58, nonostante le indicazioni del buonsenso e della prudenza, crede nell’accoglienza, nel multiculturalismo, nell’utopia, nella bontà dei milanesi e persino degli stranieri. Si rileva anche la capacità di passare all’atto nella concretezza delle realizzazioni e l’ostinazione con cui persegue i suoi obbiettivi, incurante del clima culturale dominante. Non ultima, si evidenzia la caparbietà mostrata nel sostenere addirittura che fosse possibile realizzare a Milano le Olimpiadi Invernali del 2026. In sostituzione di un Tso (trattamento sanitario obbligatorio) per cui ricorrerebbero gli estremi, la commissione composta da specialisti gli conferisce il titolo di Matto dell’anno 2019 Il Premio “Il Matto dell’anno”, alla sua seconda edizione, è dedicato a un personaggio pubblico che si sia messo in evidenza per il suo anticonformismo. Qualcuno che abbia usato un pizzico di follia, un’intuizione apparentemente assurda, per risolvere un problema o affrontare una situazione. L’appuntamento annuale è occasione di incontro e riflessione, e punta a contribuire a sdrammatizzare i temi del disagio psichico e della malattia mentale, individuando le strade utili a portare i pazienti verso maggiore benessere e integrazione sociale. La cerimonia di premiazione, con la partecipazione del sindaco Giuseppe Sala, si svolgerà il prossimo 8 ottobre alle ore 17.30, nell’ambito della “Settimana della Salute mentale” nella splendida cornice di Palazzo Borromeo (piazza Borromeo 12). A consegnare il premio al sindaco Sala sarà André Ruth Shammah, regista teatrale e anima del Teatro Franco Parenti, già “Matta dell’anno 2018”. Tra gli altri, sarà nostra ospite l’attrice Lucia Vasini mentre l’intrattenimento musicale sarà affidato al jazz del Quintetto Denner. Una serata a ingresso gratuito (su registrazione) che offrirà una occasione di riflessione sul tema del luogo della cura e dell’importanza dell’inserimento del paziente in riabilitazione nel suo stesso tessuto sociale e cittadino: la Fondazione, infatti, sin dalle sue origini, ha basato il suo intervento sull’inclusione, aprendo le comunità per i pazienti ospiti in appartamenti situati in centro a Milano, inseriti in condomini “normali”. Nell’ambito delle iniziative di sensibilizzazione, la Fondazione propone anche due laboratori, sempre inseriti tra le iniziative della Settimana della Salute mentale: - Il laboratorio di cucina di Chef Rubio: l’8 ottobre Chef Rubio sarà il gradito ospite di una delle comunità di Fondazione Lighea e condurrà un laboratorio di cucina dedicato ai pazienti. Un’occasione di incontro, apprendimento e divertimento per gli ospiti e uno spunto per riflettere e far riflettere sul disagio psichico. - Atelier Sartoria presenta Pezzo: un’occasione per scoprire il progetto di sartoria realizzato dalla Cooperativa Calypso con la Fondazione Lighea per la formazione e il reinserimento lavorativo delle persone affette da disagio psichico. Perché la cura è un atto creativo e l’istinto di creare ci abita. Un laboratorio aperto a tutti, venerdì 11 ottobre dalle 16 alle 18 in via San Maurilio, 15. Per accreditarsi agli eventi e per informazioni: segreteria@fondazionelighea.it tel. 02.72001549 LA FONDAZIONE LIGHEA ONLUS Fondazione Lighea Onlus si occupa della cura e del reinserimento sociale di persone con disagio psichico e fornisce assistenza psicologica ai pazienti e alle loro famiglie. Il modello di intervento punta a portare i pazienti a compiere un percorso evolutivo attraverso un servizio che integri aspetti psicoterapici, riabilitativi e farmacologici. Ente non-profit, Fondazione Lighea gestisce tre comunità terapeutiche, un centro diurno e una rete di alloggi indipendenti. Le prestazioni sono in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale. All’attività clinico-riabilitativa Lighea affianca quella di ricerca, formazione e divulgazione culturale, sui modelli riabilitativi e sul contrasto allo stigma.