Forlanini archeologia industriale

La trasformazione dei processi produttivi si riflette negli spazi e nell'architettura degli edifici industriali che restano un'importante testimonianza del passato. Nel caso del territorio Milanese di Forlanini il fenomeno si intreccia con un più generale processo di metamorfosi economica e sociale scandita dalla dismissione di grandi impianti industriali che avevano per lungo tempo scandito la vita del territorio. Del suo passato d'architettura industriale il territorio conserva ancora oggi testimonianze evidenti, mentre gran parte delle aree un tempo occupate dalle grandi strutture hanno trovato nuove destinazioni o restano come ferite aperte a testimonianza di un processo di trasformazione ancora in corso. LUOGO - Novotel Linate Airport - via Mecenate 121 Milano DATA - domenica 22 gennaio 2017 ORE 19,00 - Conferenza con video proiezione. ORE 20,00 - Incontro con l'autore. Nell'occasione il prof. Leondi sarà disponibile per la consegna autografa del famoso libro: 'Di qua dal Lambro. Passeggiata storica alle porte di Milano, 1992'. Ingresso libero e gratuito ad esaurimento posti. APERICENA € 10 special evening non stop N RESTAURANT | GOURMET BAR novotel | Milano Linate Airport