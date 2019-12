Se desideri diventare elettricista, ti sarà utile scoprire i passi necessari per intraprendere nel modo corretto il percorso formativo di una figura molto richiesta.

L'elettricista è infatti un tipo di lavoro molto ricercato sia tra i privati che tra le aziende, poichè si tratta di un professionista esperto sia da un punto di vista teorico che pratico. Questo si traduce nella capacità di utilizzare e scegliere i macchinari migliori, oltre ad un'effettiva manualità della persona.

Un vero esperto

L’elettricista è, quindi, un vero e proprio esperto, in grado di customizzare le sue consulenze a seconda delle specifiche esigenze dei singoli clienti. Non solo: chi desidera intraprendere un percorso di carriera può arrivare a controllare anche grandi impianti elettrici, crescendo notevolmente come ruolo.

Come diventare elettricista

Perché sia abilitato alla professione, l'elettricista deve aver conseguito un diploma presso una scuola professionale che ne attesti le competenze. Questa comprende un corso di base, che fornisce una preparazione di tre anni anche teorica con materie di indirizzo, e due anni di specializzazione.

Le scuole a Milano

. Cpm S.r.l., Via Val Maira, 11

. Salesiani Milano, Via Copernico, 9

. Galdus, Viale Toscana, 23