Come diventare fashion stylist

Molte milanesi desiderano diventare fashion stylist, una professione che permette di lavorare nel mondo della moda e dello spettacolo. La stylyst è infatti una consulente di immagine, che spesso collabora con le riviste di moda. Il suo compito è di coordinare gli abiti rispettando lo stile del marchio e quello che lo stilista vuole comunicare con la collezione.

Un lavoro stimolante

Se da una parte quello della stylist è un lavoro molto stimolante, grazie al quale si entra in contatto con modelle, stilisti e creativi, dall'altra serve un percorso professionale adatto per ricoprire questo ruolo.

Il primo passo della carriera è sicuramente quello di scegliere un corso specifico in un’ottima scuola (a Milano ne esistono diverse). Al termine della carriera scolastica, è utile fare una prima esperienza al fianco di un fashion stylist o collaborare con un fotografo di moda, o addirittura in un'agenzia di moda o in un brand.

Occorre anche una buona dose di creatività: osare e sperimentare anche con progetti personali, cercando sempre una chiave di lettura moderna al passo coi tempi. Se ti consideri una persona curiosa, con una grande passione per la moda e che non teme di mettersi in gioco, questo lavoro potrebbe fare al caso tuo!

Le scuole a Milano per diventare stylist

- IED, Via P. Leoni, 3

- Istituto Marangoni, Via V. Verri, 4

- Accademia del Lusso, Via Montenapoleone, 5