Dove frequentare corsi di teatro a Milano

Sei in procinto di partire per l'estate e stai già pianificando un nuovo corso al tuo rientro? Prova con un corso di teatro, che aiuta a superare la timidezza e a trovare l'equilibrio tra mente, corpo e voce. Ecco alcuni corsi a Milano tra cui scegliere.

. Campo Teatrale

Questa scuola di teatro in zona Loreto è attiva a Milano dal 1999, e propone corsi di recitazione e laboratori teatrali dedicati ad adulti e a bambini che desiderano sperimentare le tecniche teatrali di base.

. Associazione Teatri Possibili

L'Associazione Teatri Possibili, in Via Savona, è stata fondata e diretta dall'attore e regista Corrado d'Elia. I corsi hanno come obiettivo principale quello di fornire ai propri soci gli elementi necessari per vivere a pieno l’arte in tutte le sue forme, attraverso corsi per il tempo libero ed altri più professionali, insieme ad attività ed eventi culturali e ricreativi.

. Centro Teatro Attivo

Situato in zona Piola, il Centro Teatro Attivo è stato fondato nel 1981, ed è uno spazio aperto ad ogni forma di espressione, che propone anche un'Accademia di Formazione per Attori e un'ampia scelta di corsi e laboratori. Obiettivo? Offrire a tutti gli allievi - bambini, adolescenti e adulti - la consolidata esperienza didattica di numerosi professionisti di discipline teatrali.