Come diventare virologo

In questi giorni delicati per l'Italia a causa della diffusione del coronavirus, si ascoltano numerosi interventi di virologi volti a delinare un quadro completo e quanto mai realistico sulla situazione. Scopriamo in questa guida chi è un virologo e di che cosa si occupa nello specifico.

La virologia

La virologia è una disciplina delle scienze biologiche e mediche che si occupa dello studio dei virus e della loro patogenicità. In particolare, la virologia medica studia i virus coinvolti nelle malattie dell’uomo.

La professione del virologo

Il virologo è colui che studia i virus, gli unici organismi che non possono riprodursi da soli ma solo grazie all'intermediazione di cellule. Più in generale, la virologia ha una notevole importanza in biologia, a livello sperimentale e teorico, in quanto le ricerche sui virus hanno un ruolo notevole nello sviluppo della genetica molecolare.

Il percorso universitario

La professione del virologo richiede un iter preciso, che inizia con la laurea in Medicina. Dopo il conseguimento della laurea occorre quindi ottenere una specializzazione in Microbiologia e Virologia, tentando l’accesso alla scuola di specializzazione, che dura 4 anni. Al termine della scuola lo specialista deve quindi aver maturato conoscenze teoriche, scientifiche e professionali nel campo della batteriologia, virologia, micologia e parassitologia medica; deve aver acquisito specifiche competenze sulla morfologia, fisiologia, posizione tassonomica e genetica dei microrganismi, nonché sulle basi cellulari e molecolari della patogenicità microbica.

I corsi di laurea in Medicina a Milano

- Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo Gemelli

- Università degli Sudi di Milano, Via Festa del Perdono, 7

- Università Bicocca, Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1.