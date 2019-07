Come diventare pizzaiolo

In un momento in cui la pizza è diventata un trend e a Milano fioccano nuovi locali e pizze gourmet, sempre più persone sono interessate a conoscere meglio il lavoro da pizzaiolo. Scopri questi tre corsi a Milano!

. Scuola Arte Bianca

Dai corsi per pizzaiolo ai master per pizzaioli, fino ai corsi di microbiologia alimentare, questa scuola propone corsi basici o di approfondimento, in modo da rispondere a tutte le esigenze delle persone da formare. I corsi avvengono sia nelle pizzerie che nei laboratori, in modo da lavorare direttamente sul campo.

. Accademia Italiana Chef

Se hai la passione per la pizza e voglia di imparare, questo corso fa sicuramente al caso tuo! L'Accademia fornisce infatti le basi professionali del lavoro come pizzaioli. Obiettivo? Imparare ed acquisire esperienza per entrare velocemente nel mondo del lavoro da professionista.

. Accademia Pizzaioli

L'Accademia Pizzaioli organizza corsi professionali aperti a tutti, per permettere a tutti gli interessati di diventare dei professionisti della pizza in tempi brevi. Dall’impasto alla stesura per ottenere la base della pizza, fino alla farcitura e alla cottura, imparerai a preparare una pizza e otterrai un certificato professionale.