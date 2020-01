Cinese, la lingua del futuro: ecco dove impararlo a Milano

Sei un appassionato dell'Oriente e vorresti imparare la lingua cinese? Milano è ricca di corsi e di scuole di lingua cinese, dove è possibile impararla insieme a docenti e professionisti qualificati. Ormai aumentano sempre più i posti di lavoro che richiedono come "plus" il cinese; e i professionisti che conoscono questa lingua sono ben remunerati.

La lingua cinese

Il cinese è una delle lingue più antiche del mondo, ed è composta da centinaia di varianti linguistiche (come ad esempio il dialetto di Pechino e il dialetto cantonese). Le più antiche testimonianze di una lingua cinese scritta risalgono al 1200 a.C., nel periodo che la storiografia cinese identifica tradizionalmente come l'ultima fase della dinastia Shang.

A partire dal XX secolo, con il termine "lingua cinese" ci si riferisce invece al cosiddetto mandarino standard, la lingua ufficiale basata prevalentemente sul dialetto di Pechino. Attualmente il cinese è la lingua più parlata al mondo, da circa 1 miliardo e 220 milioni di persone, seguita dallo spagnolo e dall'inglese.

Scopri dove imparare questa lingua affascinante a Milano.

Le scuole di Cinese a Milano

Tra le scuole di cinese a Milano segnaliamo:

- Fondazione Italia Cina

La Fondazione Italia Cina è una delle scuole di cinese più rinomate a Milano. Costituita nel 2003, la Fondazione si trova nel cuore di Milano, a due passi dalla Scala, e ha visto recentemente l'adesione da parte delle Associazioni delle Imprese Cinesi. Scopri i corsi di lingua cinese per adulti, in partenza a gennaio, con un super sconto del 30% per i lettori di MilanoToday.

- Xue Hanyu, Viale Gorizia

Questa scuola è specializzata sia in cultura che in ligua cinese, e organizza corsi di diverso livello, con inizio in vari periodi dell'anno. I docenti sono tutti madrelingua, sia professori universitari che professionisti qualificati, con molteplici esperienze pedagogiche.

- Hutong School

Questa scuola, situata vicino a Corso Lodi, offre corsi di cinese in collaborazione con l'associazione "Going To Asia". I corsi sono dedicati sia a principianti che ad esperti, attraverso lezioni di gruppo e/o lezioni private.

Si pronto a scoprire questo mondo affascinante?