Webinar MBE: appuntamenti digitali per chi vuole avviare un'impresa nel settore dei servizi alle aziende e ai privati

Grazie a una piattaforma dedicata, potrai ricevere informazioni online e in diretta, interagendo con il team sviluppo franchising del brand MBE. Oltre a presentare il format imprenditoriale, l'attività tipica dei Centri MBE e gli aspetti tecnici per diventare Imprenditori MBE, l'appuntamento del 28 novembre riserverà un focus speciale alla nuova area di servizi MBE Corporate Services Scoprirai i servizi esclusivi MBE che potrai offrire alla tua clientela business.

I Centri MBE sono punto di riferimento per le aziende e per i privati, che intendono affidare ai Centri MBE le richieste di Spedizioni, Micrologistica, Grafica e Stampa, ecc.

La clientela sceglie MBE per la professionalità e la capillarità della Rete, che vanta oltre 1600 Centri Servizi nel mondo.

Partecipa alle sessioni online, oltre ricevere tutte le informazioni sul progetto imprenditoriale MBE, avrai l'opportunità di interagire con il team dedicato allo sviluppo della Rete, capire ad esempio se la tua zona è ancora libera e se ci sono interessanti prospettive di sviluppo e conoscere anche i costi di start up per avviare un nuovo Centro MBE.

Tutte le informazioni per partecipare agli appuntamenti digitali MBEe ricevere le informazioni sul Franchising MBE al link https://www.mbe-franchising.it/it/webinar