Università: ecco le migliori al mondo

L'ultima edizione del Times Higher Education World University Rankings 2020, mostra la classifica intera delle migliori università del mondo, tenendo conto di ben 1.396 università di 92 Paesi. Valutate per insegnamento, ricerca e impatto delle citazioni scientifiche e internazionalizzazione dello staff accademico, le università sono state esaminate a fondo.

Per il quarto anno consecutivo al vertice di questa classifica si posizione Oxford, seguita al secondo posto dal California Institute of Technology, che risale dalla quinta posizione. Sul terzo gradino del podio troviamo invece l'Università di Cambridge, seguita poi da Stanford University, Massachusetts Institute of Technology, Princeton, Harvard, Yale, l'Università di Chicago e l'Imperial College di Londra.