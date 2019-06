Dove frequentare i corsi delle migliori università del mondo on-line

Il mondo delle università cambia velocemente e si evole: non solo (e non più) le università telematiche presenti in Italia, grazie a corsi online disponibili su Pc, smartphone e tablet, ma anche i MOOC (Massive Open Online Courses). Tra questi, nella nostra guida segnaliamo in particolare Coursera, una piattaforma grazie alla quale è possibile seguire oltre 2700 tipologie di corsi di più di 50 università sparse per il mondo.

Grando nomi di istituti celebri nel mondo compaiono sulla piattaforma: Stanford, Yale, Princeton e il California Institute of Technology, a cui si affiancano università europee come l’Imperial College di Londra e italiane come l'università La Sapienza, la Bocconi e il Politecnico di Milano.

L’offerta formativa di Coursera è davvero ampia e comprende tantissime discipline dall’Economia all'Ingegneria, oltre a Matematica e alle Scienze sociali e non mancano master e corsi di specializzazione.

Nata nel 2012, Coursera vanta oggi più di 35 milioni di iscritti con corsi tenuti anche da premi Nobel, disponibili in varie lingue oltre all'inglese, come francese, italiano e spagnolo.

I corsi prevedono video lezioni, materiale didattico ed esercitazioni online e forum di discussione. Corsi che possono essere seguiti anche in modo gratuito, tramite Pc o attraverso le app dedicate per smartphone e tablet.

Sono però previste anche delle opzioni a pagamento per l’accesso completo al contenuto dei corsi e per il rilascio del certificato finale, con prezzi che partono da circa 30 euro.

La piattaforma realizzata da Coursera offre un’interfaccia chiara e di facile utilizzo con ogni corso che ospita una pagina introduttiva che include anche il livello di difficoltà, i contenuti offerti in forma gratuita e a pagamento e le ore di studio necessarie per completarlo.

Corsi che purtroppo non sono riconosciuti legalmente in Italia, ma che sono comunque apprezzati dalle aziende, essendo ormai Coursera una piattaforma online famosa in tutto il mondo.

