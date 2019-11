Università, aumentano le lauree on-line

Crescono le lauree telematiche, sempre più apprezzate dagli studenti. Università e business school continuano infatti ad orientarsi ad un approccio sempre più e-learning, che affianca o sostituisce totalmente le lezioni in presenza.

Un'offerta in crescita

Un'offerta, quella dei corsi telematici, sempre più variegata, come emerge dal portale Online Studies che conta 4.429 programmi digitali su scala mondiale. I corsi online possono essere erogati sia dalle cosiddette «università telematiche», come le 11 registrate in Italia (negli Stati Uniti sono più di 1.100), sia da atenei tradizionali che si sono attrezzati con programmi digitali tra laurea, master o programmi specializzati. Attualmente le 11 università telematiche in Italia sono: Università Telematica Internazionale Uninettuno, Università degli Studi Niccolò Cusano-Telematica Roma, Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza, Università Telematica Pegaso, Università San Raffaele, Università Mercatorum, Università degli Studi eCampus, Università degli Studi Giustino Fortunato, Università degli Studi Guglielmo Marconi, Italian University Line, Università Leonardo Da Vinci.