Università: ecco le categorie lavorative più ricercate nei prossimi anni

E' il rapporto Excelsior sui fabbisogni occupazionali 2019-2023 di Unioncamere a comunicarlo: nei prossimi anni le aziende avranno bisogno di ingegneri, medici, architetti, manager, scienziati, statistici e, anche i laureati in giurisprudenza.

I laureati che mancano

Secondo lo studio, infatti, nei prossimi 5 anni in Italia mancheranno circa 100mila laureati, con un elevato disallineamento tra i percorsi di studio scelti dai giovani e le richieste effettive del mercato del lavoro. In particolare, il rischio è che ci saranno troppi laureati in discipline politico-sociali, umanistiche e psicologiche e pochi, appunto, ingegneri, medici, architetti, manager, scienziati, statistici. La facoltà di giurisprudenza; inoltre, ha visto un calo delle immatricolazione fino al 40%.