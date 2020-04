Politecnico di Milano: l'Open Day è online

L’Open Day 2020 del Politecnico, il tradizionale appuntamento dedicato alle future matricole, si sposta online, in una serie di iniziative virtuali, che potranno essere seguite in sicurezza da casa, dal 23 aprile al 2 maggio.

Incontri live con i rappresentati degli studenti

Nel desiderio di offrire un’esperienza simile a quella in presenza sono stati previsti momenti e strumenti diversi. Sarà il Rettore Ferruccio Resta a inaugurare gli Open Days, giovedì 23 aprile alle 17 in un’intervista del Presidente del Consiglio degli Studenti, Alessio Rocca. Partiranno poi gli eventi della “settimana di avvicinamento”: incontri live con i rappresentanti degli studenti, incontri dedicati ai Test di ingresso, al costo degli studi oltre ad una serie di dirette curate da Poliradio sulle opportunità offerte al Politecnico di Milano (didattica innovativa, Passion in Action, competizioni internazionali studentesche, iniziative sportive).

Venerdì 1° maggio alle 17:30 si svolgerà anche un concerto che vede la collaborazione di docenti, studenti, Alumni e altri ospiti che hanno

collaborato con il Politecnico nel settore dell’acustica e della musica. Saranno poi sempre presenti sul sito presentazioni e video per conoscere nel dettaglio i contenuti dei corsi di studio (programmi didattici e testimonianze di studenti) oltre a video sui servizi a disposizione degli studenti e sulle associazioni studentesche. Le sessioni più attese e richieste sono senza dubbio quelle di presentazione live dei corsi di studio, in cui i referenti esporranno ai futuri studenti i contenuti, gli obiettivi formativi e gli sbocchi professionali. Queste sessioni sono ad iscrizione obbligatoria.

Come iscriversi all'Open Day

Le modalità per accedere all'Open Day e il calendario completo sono disponibili al link dedicato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Durante l’intera settimana saranno lanciate sui canali social del Politecnico iniziative aperte a tutti, come il Contest #sognandopolimi e #faccedapolimi per arricchire l’esperienza di partecipazione a questo momento di condivisione a distanza.