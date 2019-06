Università: ecco come prepararsi ai test d'ingresso

Innanzitutto, la prima cosa da fare è informarsi per conoscere le date, la procedura per iscriversi alla prova di ammissione e tutte le sue caratteristiche.

Una volta raccolte queste informazioni si può passare all’organizzazione ottimale dei tempi di studio durante il periodo estivo. E’ consigliabile, quindi, stabilire degli orari di studio quotidiani con una chiara tabella di marcia e obiettivi ben definiti.

Prepararsi al test d'ingresso all'università: manuali dedicati ed esercitazioni online

Passiamo ora al materiale di studio. Innanzitutto è bene non disfarsi subito dopo la maturità dei libri della scuola superiore. Questi infatti possono rivelarsi ancora utili per prepararsi al test d'ingresso all'università. Questi testi, in genere, non sono però sufficiente ad ottenere una preparazione adeguata ai test.

Per completare la propria preparazione, è consigliabile acquistare dei libri specifici sui test di ingresso. Esistono infatti molte case editrici che si dedicano esclusivamente alla pubblicazione di manuali ad hoc e che realizzano dei veri e propri kit che comprendono il manuale con tutta la teoria, un eserciziario con centinaia di domande risolte e commentate, le prove di verifica ed una raccolta di migliaia di domande ufficiali con tutte le soluzioni.

All’interno di questi kit troviamo inoltre informazioni dettagliate sui test e sui criteri di selezione, con utili suggerimenti pratici su come affrontare con successo la prova (uso ragionato del tempo a disposizione, strategie risolutive, gestione delle domande più difficili e altro ancora).

Oltre ai libri, esistono anche dei corsi di preparazione dedicati ai test di ammissione. Corsi organizzati sia dagli atenei stessi, sia da alcuni istituiti privati.

E’, infine, consigliabile esercitarsi con i test di ammissione degli anni precedenti e fare molta pratica con le varie simulazioni disponibili online.

