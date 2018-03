Frontiere della psicoanalisi: bellezza della matematica e della teoria psicoanalitica a confronto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

MILANO – Martedì 20 marzo 2018 alle ore 21.00, presso la Casa della Cultura di Milano, avrà luogo il secondo appuntamento in agenda per il ciclo di incontri ‘Frontiere della psicoanalisi’, dal titolo La bellezza della teoria. Un dialogo tra la psicoanalista SPI, Rita Corsa, e il matematico Claudio Bartocci, che si focalizzeranno sulla questione “Può esserci un’esperienza estetica nel costruire una teoria? La bellezza della matematica si confronta con la bellezza della teoria psicoanalitica di Freud”. Dopo l’incontro seguirà dibattito con il pubblico. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Per informazioni: www.cmp-spiweb.it | segreteria@cmp-spiweb.it ___ Il Centro Milanese di Psicoanalisi Cesare Musatti è una delle undici sezioni in cui è articolata la Società Psicoanalitica Italiana (SPI), di cui Musatti è stato a lungo presidente. Oltre a curare l’itinerario formativo dei futuri psicoanalisti, il Centro di Psicoanalisi organizza convegni e seminari, iniziative di divulgazione per il pubblico e gestisce il Servizio Clinico, rivolto a adolescenti, bambini e adulti.