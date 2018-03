Tulipani, sbocciano i 350mila bulbi: ecco quando aprirà il mega campo di Cornaredo

Aprirà martedì 27 marzo alle 14 Tulipani Italiani, il campo di tulipani di Cornaredo. Ma a causa del freddo degli ultimi giorni si prospetta un'apertura in sordina: "I primi giorni di apertura ci saranno pochi tulipani in fiore — hanno scritto Edwin e Nitsuhe sul loro profilo Instagram —. La piena fioritura sarà visibile dal 30 marzo al 10 aprile".

Lo scorso anno, ed era la prima volta in assoluto, il campo aveva riscosso un successo incredibile con il giardino "you pick" — l'unico in Italia dov'è possibile raccogliere un tulipano e portarlo a casa — che era stato letteralmente preso d'assalto. Quest'anno sbocceranno 350mila bulbi di 312 varietà.

Orari, prezzi e indirizzo

Il campo sarà aperto tutti i giorni, con orario continuato, dalle ore 9,00 fino alle 19,30. Da lunedì a mercoledì si potrà accedere al campo acquistando il buono per l’ingresso (costo 3€ valido per la raccolta di 2 tulipani) direttamente sul campo. Invece, per visitare il campo da giovedì a domenica (e lunedì 2 aprile) è necessario acquistare i buoni in anticipo on-line sul sito degli organizzatori. Biglietti che saranno in vendita sul portale dell'azienda dalle 12 di domenica 25 marzo; durante questa prima tranches saranno in vendita i biglietti dal 29 marzo al 2 aprile.

Nel campo sono state piantate 312 specie di tulipani e l’area è stata divisa in due zone: il campo centrale con i bulbi - il campo di raccolta - e un giardino espositivo con i bulbi di tutte le varietà in ordine alfabetico con le indicazioni per trovarli nello spazio più grande.

Il campo si trova in viale della Repubblica a Cornaredo, vicino al palazzetto dello sport Sandro Pertini.