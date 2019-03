Casa COREPLA a Milano

È Milano ad ospitare la venticinquesima tappa di Casa COREPLA, la struttura itinerante presentata oggi alla stampa nello spazio Mostre N3 del Palazzo della Regione. Favorire la conoscenza del ciclo completo degli imballaggi in plastica, dalla loro progettazione alla seconda vita sotto forma di oggetti riciclati, è l’obiettivo dell’esperienza didattica promossa da COREPLA, il Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, in collaborazione con Amsa – Gruppo A2A e Regione Lombardia.

Aperta da pochi giorni, Casa COREPLA ospiterà fino al 23 marzo quasi un migliaio di bambini delle scuole primarie della città di Milano. Alcuni di loro hanno partecipato questa mattina all’apertura ufficiale della struttura, alla presenza di Antonello Ciotti Presidente del consorzio COREPLA, di Mauro De Cillis Direttore Operativo di Amsa, società del gruppo A2A e di Melania Rizzoli Assessore a Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Lombardia.

Casa COREPLA riproduce gli interni di un vero e proprio appartamento: la visita inizia in salotto dove gli animatori ambientali, con l’ausilio di video e presentazioni interattive, illustrano la funzione odierna dell'imballaggio; il tour prosegue in cucina per imparare a conferire correttamente gli imballaggi nella raccolta differenziata; infine, i bambini vengono condotti nella stanza dei giochi per trasformare gli imballaggi raccolti in nuovi oggetti. Nelle tre stanze vengono proposte attività ludico-didattiche e creative; i piccoli e le loro famiglie possono inoltre provare un'esperienza innovativa di realtà aumentata, replicabile a casa o a scuola, e viaggiare virtualmente nel mondo del riciclo con il video a 360 gradi “Plastic Wonderland”.

«È importante per il futuro del pianeta che i ragazzi acquisiscano da subito una forte sensibilità per l’ecologia, e che imparino a trattare i problemi che ne derivano con intelligenza ed equilibrio: la plastica può essere “cattiva”, se abbandonata a se stessa come elemento inquinante e distruttivo, ma può invece essere “buona” se viene riutilizzata e riciclata, fino a divenire materiale sul quale esercitare perfino la creatività, anche con l’aiuto della tecnologia - ha commentato l’Assessore regionale a Istruzione, Formazione e Lavoro Melania Rizzoli - Queste esperienze didattiche sono il pane che nutre un’idea di presente e di futuro. Se questa idea verrà assimilata dai nostri figli e dai nostri nipoti, potrà dare un contributo decisivo alla salvaguardia dell’ambiente e alla salute di molte generazioni a venire».

«Casa COREPLA arriva per la prima volta in Lombardia, regione tra le più virtuose in Italia quanto a raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, grazie soprattutto all’impegno dei cittadini e all’efficienza dei servizi - sottolinea Antonello Ciotti, Presidente di Corepla. È merito loro se oggi – secondo i dati previsionali del 2018 - la raccolta in Lombardia ha raggiunto quota 20 kg di imballaggi in plastica pro capite (19,2 kg/ab nel 2017). Leggiamo in questi ottimi risultati l’invito a fare ancora meglio. Per rendere più efficiente il riciclo è determinante la qualità della raccolta differenziata, oltre alla sua quantità. Proprio nella regione con le imprese di riciclo tra le migliori e più evolute in Europa, ci sembra giusto mostrare ai milanesi, partendo dai bambini, che la plastica, una volta differenziata, viene riciclata, recuperata e reintrodotta così nei cicli produttivi».

«Milano ha superato la percentuale di raccolta differenziata del 60%, confermandosi tra le metropoli più virtuose in Europa nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Ogni anno i cittadini raccolgono correttamente e avviano a recupero circa 30.000 tonnellate di plastica – dichiara Mauro De Cillis, Direttore Operativo di Amsa, società del Gruppo A2A –. Per poter migliorare ancora è essenziale investire nelle nuove generazioni e continuare a comunicare l’importanza della raccolta differenziata e dell’economia circolare».

Casa COREPLA è allestita fino a sabato 23 marzo nello spazio Mostre N3, piazza Città di Lombardia; l’ingresso è libero e aperto al pubblico nei seguenti orari: 9-18 da lunedì a venerdì; 9-13 sabato.