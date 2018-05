Cigno si perde in mezzo alla strada a Melegnano: salvato dai volontari dellEnpa

È planato in mezzo alla strada e ha iniziato a passeggiare per strada lasciandosi dietro una scia di sangue. Non è riuscito più a prendere il volo, ma è stato salvato dai volontari di Enpa. È successo nella serata di mercoledì 30 maggio a Melegnano (hinterland Sud di Milano), protagonista della disavventura: un cigno.

Ad allertare l'Ente nazionale protezione animali sono stati alcuni passanti, i volontari hanno fermato il cigno in via delle Rose e lo hanno accompagnato nella clinica veterinaria dell'associazione. Durante la visita sono state trovate vistose escoriazioni sotto le zampe, probabilmente provocate dall'attrito con l'asfalto durante la planata e nei successivi tentativi di riprendere il volo.

Ma un altro particolare è emerso nel momento in cui gli sono state aperte le ali per verificare che non avesse fratture o altro: alcune penne remiganti — indispensabili per volare — risultavano essere state tagliate e, per questo motivo, il cigno faceva fatica a riprendere il volo.

"In molte zone di Milano e dintorni ieri sera c’erano pessime condizioni meteorologiche e molti temporali. Quindi inizialmente era stato ipotizzato che questo fosse il motivo per cui il cigno era stato costretto a compiere un atterraggio di 'emergenza', in una zona alquanto inconsueta per questa specie di animali — ha dichiarato Ermanno Giudici presidente di Enpa Milano —. La scoperta del taglio delle remiganti ha invece subito creato un altro scenario, rendendo evidente il perché delle escoriazioni sulle zampe, provocate dal disperato tentativo di involo da parte del cigno. Questo cigno è probabilmente sfuggito al controllo del suo proprietario, che gli aveva tarpato le ali per prevenire la fuga".