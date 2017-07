Ecco Arman e Neko: i cuccioli di leopardo delle nevi nati in un parco vicino a Milano | Foto

Si chiamano Arman e Neko i due cuccioli di leopardo delle nevi nati pochi giorni fa al Parco Faunistico Le Cornelle, oasi naturalistica in provincia di Begamo. I due cuccioli — come si legge in una nota del Parco — sono venuti al mondo lo scorso 10 maggio, è un evento rarissimo non solo perché appartengono a una delle specie più minacciate al mondo, ma anche perché sono riusciti a sopravvivere ai primi delicati giorni di vita, cosa che in Italia non succedeva da moltissimi anni.

I cuccioli sono figli di di Kadir, il papà, animale dal carattere schivo di 6 anni, e di Luna, la mamma, di soli 3 anni, più socievole, premurosa e accorta. "Il parto — precisa il Parco — è avvenuto in uno speciale nido in legno che ha garantito privacy alla madre dando allo stesso tempo agli esperti del Parco la possibilità di controllare i neonati senza disturbarli. Subito dopo il parto, tramite una piccola videocamera posizionata su un’asta, è stato possibile filmare e fotografare madre e figli senza arrecare disturbo".

Ora i piccoli stanno iniziando a camminare e mamma Luna ha spostato il nido a raso terra, saranno accuditi per circa due anni, fino a quando non raggiungeranno l'età adulta. I leopardi delle nevi sono una specie rarissima, si stimano tra i 4.080 e i 6.590 esemplari in libertà, ma la popolazione effettiva riproduttiva potrebbe non superare le 2.500 unità. In Italia, in cattività, se ne contano circa una decina.