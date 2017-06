Dormire a Bosco Verticale per una notte? Sì può, a 180 euro

Dormire e provare un appartamento in Bosco Verticale? Si può. Per 180 euro a notte.

Un'abitazione del più premiato grattacielo milanese, infatti, è stata inserita da qualche tempo sul portale Airbnb, sito che mette a disposizione case per pernottare in città. "Un lussuoso appartamento con terrazzo avvolto dal verde nel Bosco Verticale, il grattacielo premiato come il piu bello ed innovativo del mondo. Nel cuore di Porta Nuova, a due passi da Corso Como, Brera e 100 metri dalla Metro Repubblica. Box auto disponibile su richiesta", viene scritto nella presentazione.

Le recensioni sono tutte molto positive. "L'appartamento di Francesca è stupendo! Arredato con gusto, luminoso, nello splendido contesto del Bosco Verticale. Check in e check out facilissimi, veloci. Lei gentilissima e disponibilissima! Il top!", scrive un'ospite; "Come a casa tua", scrive un altro.

Non è consentito fumare, non sono ammessi gli animali ed è vietato organizzare feste ed eventi. Il check-in a qualsiasi ora dopo le 14. L'annuncio, poi, è corredato di foto della casa.

Le caratteristiche di Bosco Verticale