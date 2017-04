Il gruppo "Iene Vegane" ha realizzato un flash mob in un supermercato milanese contro l'uccisione degli agnelli nel periodo pasquale, dove viene tradizionalmente usato in cucina.

I manifestanti hanno esposto cartelloni contro il macello e hanno mostrato vestiti insaguinati, prendendo della carne di agnello dal banco frigo.

Non è la prima iniziativa in pubblico: in Duomo, qualche tempo fa, avevano manifestato contro l'uccisione dei lupi.