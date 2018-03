Sono tornati i falchi pellegrini in cima al Pirellone: la nascita dei pulcini in diretta

Sono tornati sul Pirellone a un anno di distanza Giò&Giulia, i falchi pellegrini che nel 2017 avevano scelto di fare il loro nido sopra Piazza Duca d'Aosta. Un rifugio per covare l'uovo e far crescere la loro famiglia. E come lo scorso anno tutte le fasi della covata saranno disponibili in diretta streaming grazie alle telecamere posizionate sul tetto.

I falchi ormai sono diventati dei frequentatori assidui del Pirellone: nel maggio del 2014, durante lavori di manutenzione nel sottotetto del Grattacielo Pirelli, furono ritrovati casualmente due pulcini di falco Pellegrino. Particolarità della nidificazione di questa specie è l’altezza, che misura in ambiente urbano circa 125 metri.

Il nido di Giò&Giulia, più precisamente, si trova sullo spigolo tra via Battista Pirelli e via Fabio Filzi. Attraverso la webcam potrà spiare ogni momento di "intimità" dei due volatili fino a quando il piccolo falchetto non prenderà il volo.

La webcam in diretta