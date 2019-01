Dagli orti di via Lampugnano alla cancellata in via Nervesa, un inverno di lavori in corso

Migliorare la qualità delle aree verdi in città, rendendole più accoglienti, curate e fruibili per tutti. Con l’inverno non si fermano i lavori di manutenzione di parchi, alberi e spazi verdi frequentati quotidianamente dai milanesi.

“Gli interventi in programma sono frutto dei bisogni e delle proposte del territorio – dichiara l’assessore al Verde Pierfrancesco Maran –. Gli investimenti sul verde da parte dell’Amministrazione si possono focalizzare sulle aree meno centrali della città anche grazie al fatto che sono sempre più numerosi i soggetti privati che ci aiutano nella cura del verde attraverso contratti di sponsorizzazione”.

Si è partiti con la potatura dei bambù in piazzale Loreto, con l’obiettivo di rendere più ordinata l’aiuola e migliorare la visibilità per le automobili in transito. Oggi partono i lavori per la posa di una cancellata nell’area verde di via Nervesa (Municipio 4), come richiesto da alcuni cittadini della zona, al fine di contrastare le occupazioni notturne e migliorarne la vivibilità. A febbraio sarà la volta di via Lampugano 105, dove verranno realizzate 40 particelle ortive come richiesto dal Municipio 8, e dell’intervento di messa in sicurezza, attraverso la realizzazione di una struttura metallica di sostegno, della quercia monumentale di piazza XXIV maggio (Municipio 5): l’intervento approvato dalla Sovrintendenza è necessario per mantenere in vita l’albero secolare, da qualche anno in condizioni di salute precarie.

Via libera poi, a partire da febbraio, alla riqualificazione delle aree giochi di via Ardissone-via Castellino da Castello con posa di nuova pavimentazione in resina antitrauma e di nuovi giochi (Municipio 8), e di via della Peccetta (Municipio 8), con nuova pavimentazione antitrauma dell’area giochi e delimitazione con recinzione dei campi di minibasket e calcetto. Prossimi a partire infine l’ampliamento dell’area cani di via Pompeo Mariani (Municipio 2) e la realizzazione di un percorso fitness al parco di Villa Finzi (Municipio 2).