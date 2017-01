Palme e banani: ecco come cambiano le aiuole di piazza Duomo sponsorizzate da Starbucks

Palme e banani, oltre a fiori di stagione. Cambiano look le aiuole di Piazza Duomo grazie a Starbucks che, in procinto di aprire il primo negozio d’Italia a Milano, ha vinto il bando di sponsorizzazione lanciato da Palazzo Marino.

Nell’area ovest della piazza ci saranno filari di palma che si alterneranno a quelli di banano, creando un gioco di vegetazione di grandi foglie sempreverdi. Saranno inoltre piantati arbusti, graminacee e piante perenni con fioriture alternate durante le stagioni in varie tonalità di rosa: in primavera ci sarà un tappeto di bergenia, durante l’estate i grandi fiori di ortensia, in autunno le infiorescenze delle canne giganti cinesi.

L’installazione ornerà la piazza per tre anni. I lavori inizieranno nei prossimi giorni con il trapianto dei 24 carpini e dei 9 clerodendri attualmente presenti sulle aiuole. Nello specifico le piante saranno spostate tra via Salomone e parco Galli, e tra via Gonin e via Giordani. All’operazione, che durerà circa un mese, seguirà la posa a dimora di palme, banani e sottobosco rosa.

«Il progetto, che ha ricevuto il benestare della Soprintendenza — sottolinea l’assessore al verde Pierfrancesco Maran —, dimostra come queste forme di collaborazione tra pubblico e privato siano proficue nel trovare soluzioni che rendano più belle e curate le aree verdi della città. Le piante sempreverdi daranno un tocco esotico alla piazza, mentre gli alberi attualmente presenti verranno ripiantati in altre aree di Milano».