Le classi 3A, 3B e 3C della Scuola Primaria “Papa Giovanni XXIII” di Cusano Milanino vincono il primo premio del concorso scuola “Riciclo di Classe”

Va alla Scuola Primaria “Papa Giovanni XXIII” di Cusano Milanino (Milano) il primo premio del concorso scuola “Riciclo di Classe”. Il progetto realizzato da CONAI, in collaborazione con il Corriere Della Sera, ha raggiunto numeri significativi già alla sua 1^ edizione: 437 classi per un totale di oltre 12.000 studenti e quasi 1.300 elaborati consegnati su tutto il territorio nazionale. Un’iniziativa che ha coinvolto i ragazzi in attività, esperimenti, riflessioni e giochi sul tema del riciclo e della valorizzazione dei materiali separati attraverso una corretta raccolta differenziata.

Le classi che si sono aggiudicate la vittoria sono state le terze delle sezioni A, B e C e lo hanno fatto partecipando al concorso educativo con una serie di elaborati che, grazie al percorso didattico svolto in aula, hanno messo in grande risalto la bellezza del riciclo. I vincitori hanno infatti realizzato un libro dal titolo “Che viso ha il riciclo?”, una raccolta di foto e disegni di imballaggi riutilizzati in maniera creativa, a dimostrazione di come anche dall’oggetto più comune si possa ricavare un’opera d’arte! Una seconda parte dell’album è stata dedicata allo studio di tutti quei prodotti che possono nascere grazie alla trasformazione degli imballaggi stessi, perché come CONAI insegna, “Da Cosa Rinasce Cosa”. Gli alunni hanno poi dato sfogo alla loro infinita fantasia con una raccolta di disegni raffiguranti fabbriche magiche (Centrali di riciclo) accompagnate da slogan per promuovere la protezione dell’ambiente. A chiusura di questo progetto è stato infine realizzato uno specchio con il preciso scopo di riflettere l’immagine del lettore e poter rispondere alla domanda: Che viso ha il riciclo? Il tuo! E’ infatti anche grazie all’operato di ciascuno di noi – oltre che ai servizi di raccolta e avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggio – che è stato possibile in questi 20 anni riciclare oltre 50 milioni di tonnellate di imballaggi, preservando l’integrità dell’ambiente. “I numeri raggiunti da “Riciclo di Classe” dimostrano come la tutela dell’ambiente stia a cuore ai più piccoli, che sono spesso i veri e propri ambasciatori della raccolta differenziata nelle famiglie” - ha commentato Walter Facciotto, Direttore Generale di CONAI.

“La salvaguardia dell’ambiente passa anche e soprattutto da una corretta separazione dei rifiuti di imballaggio, fondamentale per garantirne l’avvio a riciclo e questo i bambini sembrano averlo ben capito. Alle classi vincitrici della scuola Papa Giovanni XXIII vanno i miei complimenti per l’ottimo lavoro svolto, testimonianza di un impegno che anche noi come CONAI stiamo portando avanti sul territorio attraverso lo sviluppo della raccolta differenziata e del riciclo dei rifiuti di imballaggio”. “Con il loro progetto – ha poi commentato Oscar Annoni, Dirigente scolastico della Scuola Primaria “Papa Giovanni XXIII” - le classi hanno dimostrato di aver appreso quanto sia importante il corretto riciclo degli imballaggi per salvaguardare il nostro ambiente. È stato un lavoro che, grazie agli interessanti materiali messi a disposizione da CONAI e ad altri strumenti forniti dalla Regione Lombardia, ha coinvolto in modo partecipativo gli alunni e i loro genitori a conferma di quanto l’argomento stia a cuore a tutti. Grande partecipazione è arrivata da tutte le sezioni della scuola che si sono divertite imparando concretamente il valore del riciclo”.