Guardie ecologiche: un corso di formazione per difendere i parchi e il verde pubblico

Il Comune di Milano cerca nuove Guardie Ecologiche Volontarie. E lancia un bando per partecipare ad un corso di formazione che partirà a settembre 2017: per iscriversi c'è tempo fino al 7 luglio.

L'obiettivo è quello di incrementare le "pattuglie" di volontari che vigiliano sul territorio, in particolare per controllare il rispetto del regolamento del verde ma anche per l'educazione ambientale nelle scuole. Oggi a Milano le Gev sono 188 (di cui 143 uomini) e nel 2016 hanno effettuato 32 mila ore di servizio, di cui oltre il 70% nella diretta vigilanza sul territorio.

Dopo il corso di sessanta ore e l'esame davanti ad una commissione regionale, si diventa pubblici ufficiali con funzioni di polizia amministrativa, potendo quindi accertare e sanzionare abusi sul regolamento del verde. Alle Gev viene richiesto un impegno minimo di quattordici ore mensili per l'attività di prevenzione, segnalazione o accertamento di comportamenti e fatti nei parchi cittadini.

Sempre nel 2016, le Gev hanno elevato 7.574 accertamenti d'infrazione contro chi sosta sul verde pubblico, 1.322 segnalazioni di problematiche rilevate nei parchi (panchine rotte, alberi danneggiati), 647 verbali di contestazione per altre infrazioni (cani senza guinzaglio, affissioni abusive, ...). Ma anche educazione ambientale a scuola, su acqua, rifiuti, energia, risparmio energetico, aria e così via, coinvolgendo seimila ragazzi delle scuole primarie.

Dotati di una sede in ogni Municipio, le Gev hanno a disposizione tutti gli strumenti tecnici di lavoro, tra cui auto, biciclette e smartphone da usare in servizio e avranno anche la possibilità di avere un abbonamento annuale Atm pagato al 70% dal Comune.