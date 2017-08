Milano, "Hu" il cognome maschile più diffuso: la famiglia tipo è "single"

Il milanese più diffuso resta single ma, a seguire, la tipica famiglia del 2017 è composta da quarantenni sposati con rito civile, entrambi impiegati e con un figlio. Sebbene, infatti, i nuclei monofamiliari rimangano i più diffusi in città (388.397), secondo gli ultimi dati elaborati dall’Anagrafe, la famiglia composta da tre persone sfiora le 93mila unità. Sono i dati elaborati da Palazzo Marino.

Sulle 730mila famiglie totali ci sono anche numeri curiosi: i nuclei famigliari composti da 6 persone sono quasi quattromila, più di mille sono composti da 7 persone, 311 da 8, 111 da 9 e c’è persino una famiglia che conta 16 membri. Per le unioni, si sceglie sempre di più la formula civile: sono stati 1.006 i matrimoni celebrati da Palazzo Marino nei primi mesi di quest’anno, contro i soli 245 formalizzati con rito religioso; l’età media della sposa risulta di 40 anni e di 43 quella dello sposo: entrambe di molto superiori rispetto a quella degli sposi stranieri che compiono il “grande passo” mediamente intorno ai 31 anni.

Quali sono i cognomi più diffusi a Milano

Il cognome femminile più diffuso è Rossi (2.234 signore) ma in città può capitare di imbattersi in 2.375 signor Hu, mentre tentano di resistere i cognomi tipicamente milanesi come Brambilla (551 donne e 662 uomini), Fumagalli (524 donne e 468 uomini) e Beretta (543 donne e 433 uomini). Nella famiglia tipo milanese il signor Hu e la signora Rossi sono entrambi impiegati, come dichiarato sulla carta d’identità di più di duecentomila cittadini milanesi, secondi solo al numero di pensionati e potrebbero avere un parente nato nel secolo scorso: in città, infatti, si contano 667 centenari, due addirittura nati nel 1908.