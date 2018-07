Quattro cuccioli di cicogna nati nell'oasi della Tangenziale Esterna

Quattro cuccioli di cicogna sono nati nell'oasi tra Comazzo e Liscate nei pressi della tangenziale est esterna. Si tratta di un'area riqualificata dalla concessionaria dell'arteria (A58). Le due coppie adulte (censite a febbraio nelle campagne limitrofe all'abbazia di San Biagio e al complesso rurale di Cascina di Mezzo) ora saranno impegnate a curare i cuccioli e a far loro eseguire le esercitazioni di volo, che potranno essere immortalate dai tanti appassionati di bird watching già da tempo richiamati dall'oasi.

L'area è accessibile sia dall'A58 sia attraverso le piste ciclabili realizzate nei dintorni. I cuccioli avrebbero già due mesi di vita. Le cicogne adulte, dopo essere state avvistate per la prima volta, si sono occupate di nidificare e poi si sono accoppiate, fino a far venire alla luce i cuccioli.

Le guardie ecologiche effettueranno fino a fine luglio diversi sopralluoghi per circoscrivere l'areale di riproduzione, in modo da fornire a bird watcher ed escursionisti le coordinate giuste per osservare, da debita distanza, questi cuccioli.