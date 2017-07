Via le auto: Milano avrà i suoi Champs Élysées

L’Arco, anche se diverso, c’è già. Ora - e l’accordo sembra essere prossimo - non resta che ripulire la strada e renderla quanto più simile alla "gemella francese".

Venerdì mattina, dopo la riunione di giunta a Quarto Oggiaro, il sindaco di Milano Beppe Sala ha annunciato che potrebbe essere finalmente arrivata l’ora di dire addio alla sosta selvaggia in corso Sempione, da sempre deturpata da centinaia e centinaia di auto lasciate sui parterre alberati al centro della carreggiata.

Il primo cittadino è sembrato più che disponibile ad accogliere la richiesta del presidente di zona 8, Simone Zambelli, tra i più convinti fautori del rinnovamento della strada che porta all’Arco della Pace.

"Nel 2021 - anno in cui scadrà il mandato Sala - dobbiamo arrivare a liberare quegli spazi”, la volontà del sindaco. “Quello è un viale che ha una storia e una vista straordinaria, una città come Milano che ambisce a essere città internazionale deve poter intervenire su questo. Anche perché - ha concluso il primo cittadino - ci risulta che parecchie delle macchine che sono lì non sono di residenti e abbiamo il dovere della la cura del bene pubblico e del decoro".

L’idea è agli albori e non c’è ancora un progetto ufficiale, ma l’ipotesi che sembra più concreta - ci sarebbe anche un privato che ha manifestato interesse per i lavori - è creare dei parcheggi sotterranei.

"Ci sono persino finanziamenti europei per la riqualificazione di quell'area - il commento di Zambelli -. Se si realizzasse il progetto potremmo avere finalmente anche noi i nostri Champs Élysées".