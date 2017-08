Milano, da lunedì 21 agosto si accendono nuovamente le telecamere di Area C

Da lunedì 21 agosto, torna in vigore a Milano Area C, il ticket di ingresso a pagamento per le macchine nel centro della città.

Il provvedimento era stato sospeso per una settimana nei giorni di vacanze, dal 14 al 20 agosto.

Area C: con le nuove regole diminuiscono gli ingressi

È anche tempo per un bilancio sulle regole introdotte a febbraio 2017, più restrittive perché prevedono che, a pagare il ticket, siano anche i veicoli Gpl e Metano, finora derogati dal pagamento. Secondo i dati forniti dal Comune di Milano, i transiti sono diminuiti del 7% rispetto al 2016 e del 32% rispetto al 2011, l'anno in cui è partita Area C.

In cifre: fino al 12 febbraio gli ingressi medi giornalieri erano di circa 95 mila veicoli, scesi a 88 mila dal 13 febbraio a giugno. I veicoli Gpl e Metano, in particolare, sono diminuiti del 32%. Efficace anche l'introduzione del divieto dei diesel Euro 4 per non residenti e dei veicoli per il trasporto merci dalle 8 alle 10.