Milano, Area C si può pagare con un sms

A partire da lunedì 9 gennaio, l’ingresso in Area C si potrà pagare anche con un sms o nei punti vendita e nelle ricevitorie di Lottomatica Italia Servizi.

Per acquistare il ticket da 5 euro, spiega la nota del Comune che annuncia la novità, sarà sufficiente inviare un messaggio dal proprio cellulare o recarsi in tutti i punti della rete Lottomatica.

Si tratta, evidenzia palazzo Marino, di “due nuovi strumenti di pagamento che rendono ancora più agevole e veloce l’accesso alla Congestion Charge di Milano. Entrambe le iniziative - sottolinea il comune - sono frutto degli accordi tra Atm e il Comune di Milano, che mirano a smaterializzare i ticket cartacei, modernizzare e rendere sempre più fruibili servizi e procedure per i cittadini”.



COME ACQUISTARE TICKET AREA C CON SMS - I clienti di Tim, Vodafone Italia e Wind Tre potranno accedere all’Area C pagando direttamente con il credito telefonico. L’acquisto sarà semplice e immediato: “Il giorno stesso dell'ingresso in Area C, o al massimo entro la mezzanotte del giorno successivo, - spiega il comune - sarà sufficiente inviare un sms al numero 48444 scrivendo la targa del veicolo. In pochi secondi l’utente riceverà un sms con il Pin che dà diritto all'ingresso per l’intera giornata. Il Pin sarà già valido e non sarà più necessario contattare il call center per l’attivazione”.

COME ACQUISTARE TICKET AREA C CON LOTTOMATICA - “L’acquisto dell’accesso all’Area C attraverso l’ampia rete di Lottomatica - spiega l’amministrazione - sarà possibile non soltanto a Milano ma in tutta Italia, grazie alla capillare diffusione del servizio sull’intero territorio nazionale. Sarà sufficiente recarsi in una delle molte rivendite dotate del terminale di Lottomatica Italia Servizi e fornire al gestore il numero di targa del proprio mezzo per ricevere il Pin d’accesso già attivato in tempo reale”.