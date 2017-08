Agosto, Area C sarà sospesa: ecco le date

Area C sarà sospesa per una settimana, da lunedì 14 a domenica 20 agosto. Lo rende noto il Comune di Milano.

Motivo, nella settimana di ferragosto si prevede un numero molto inferiore di automobili che transitano per Milano e per il centro. Rispetto alla media annuale, di solito ci si attesta su un 40-60% in meno. Dunque l'amministrazione "congela" il ticket d'ingresso che, normalmente, quasi tutte le vetture pagano per entrare all'interno della Cerchia dei Bastioni dal lunedì al venerdì fino alle 19.30 (giovedì fino alle 18).

Resta però valido il divieto di transito per i veicoli di lunghezza superiore a 7,50 metri.

Area C: con le nuove regole diminuiscono gli ingressi

E' anche tempo per un bilancio sulle regole introdotte a febbraio 2017, più restrittive perché prevedono che, a pagare il ticket, siano anche i veicoli Gpl e Metano, finora derogati dal pagamento. Secondo i dati forniti dal Comune di Milano, i transiti sono diminuiti del 7% rispetto al 2016 e del 32% rispetto al 2011, l'anno in cui è partita Area C.

In cifre: fino al 12 febbraio gli ingressi medi giornalieri erano di circa 95 mila veicoli, scesi a 88 mila dal 13 febbraio a giugno. I veicoli Gpl e Metano, in particolare, sono diminuiti del 32%. Efficace anche l'introduzione del divieto dei diesel Euro 4 per non residenti e dei veicoli per il trasporto merci dalle 8 alle 10.