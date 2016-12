Area C sospesa dal 27 dicembre al 5 gennaio

Milano ha superato il suo problema con lo smog. Da martedì 27 dicembre e fino al 5 gennaio 2017 - compresi - non saranno attive le telecamere di Area C.

L’interruzione è legata alla fisiologica riduzione del traffico veicolare in città durante le feste natalizie rispetto alla media annuale.

Area C sarà sospesa anche nei giorni del 9 e 10 febbraio per attività tecniche di aggiornamento del sistema e rinnovo della segnaletica stradale in vista delle nuove norme che riguardano il provvedimento e che entreranno in vigore dal prossimo 13 febbraio.