Atm: aumenteranno i tempi d'attesa di metrò, tram e bus. I dettagli

Se tieni inalterato l'ammontare del contratto di servizio con Atm (732 milioni all'anno) ma chiedi di aumentare alcuni servizi, è chiaro che da qualche altra parte appariranno dei tagli. La matematica non è un'opinione. Così, dopo l'eliminazione della maggior parte dei bus notturni durante la settimana e il piano di riordino complessivo dei mezzi pubblici di superficie, ora giunta e Atm intervengono sui tempi d'attesa. Allungandoli.

Tutto è iniziato con l'anticipo - di circa mezz'ora - dell'inizio del servizio della metropolitana. Una misura molto attesa da parte dei lavoratori, perché l'orario di punta si è molto "spalmato" e diluito rispetto a tanti anni fa. Era un obiettivo preciso del sindaco Giuseppe Sala, intenzionato a "dare una mano" a chi si alza molto presto per recarsi al lavoro. Così, dal 9 gennaio 2017, il primo viaggio delle metropolitane avviene prima delle sei di mattina.

La contromisura immediata è stata l'eliminazione di alcuni bus notturni durante la settimana. Per l'esattezza, dal lunedì al venerdì sono state tenute soltanto le sostitutive M1, M2, M3 e N90-N91. Il provvedimento ha generato diverse polemiche perché le linee tagliate collegano il centro con diversi quartieri anche molto periferici, ma i vertici di Atm hanno risposto, dati alla mano, che certe linee notturne erano pochissimo utilizzate dai milanesi. Uno spreco, insomma.

Poi è arrivato il riordino delle linee di superficie. Con diverse modifiche di percorso e anche non poche frammentazioni rispetto al disegno attuale, soprattutto per alcune linee che oggi attraversano il centro storico: ha fatto molto parlare, ad esempio, il fatto che il tram 27 non proseguirà più per piazza VI Febbraio.

L'ultimo atto, si diceva, è l'aumento dei tempi d'attesa. Che in altre parole vuol dire meno corse. Secondo i calcoli, si tratta di tornare, più o meno, a prima del potenziamento dei mezzi in vista di Expo 2015. Le attese in metropolitana dureranno da trenta secondi a quattro minuti in più, ma solo la sera oppure nel weekend, a seconda della linea interessata. Per i mezzi di superficie, invece, la maggiore attesa dovrebbe essere nell'ordine di un paio di minuti di domenica. Secondo i tecnici che stanno approntando i dettagli del riordino, nella maggior parte dei casi gli utenti non dovrebbero quasi nemmeno accorgersi della diluizione. Ma le polemiche sulla decisione di Palazzo Marino non tarderanno.

