A Milano 338mila auto senza assicurazione, altre 314mila senza revisione: tutti i dati

I milanesi preferiscono le auto a benzina: sono il 58%, del totale, mentre il 33% ha un motore diesel. Decisamente meno quelle a Benzina-Gpl, il 3,9%. Poche quelle ibride: tutte le altre categorie, infatti, si attestano tra l’1 e lo 0%. I numeri emergono dal portale OpenData del comune di Milano che nella giornata di venerdì 22 marzo si è arricchito con due nuovi dataset relativi alla mobilità in città e riguardanti le patenti di guida. I dati

Automobili a Milano: i numeri

Le auto dei Milanesi sono 1.036.480. Di queste il 67,3% è in regola con l’assicurazione (oltre 697mila veicoli), il 32,7% invece no (circa 338mila veicoli), mentre il 69,6% ha effettuato la revisione (721mila veicoli), contro il 30,4% (oltre 314mila) che risulta non in regola.

Il dato, precisa Palazzo Marino, è stato estratto dall’archivio nazionale dei veicoli gestito dalla Motorizzazione e aggiornato al 31 ottobre 2017.

Patenti a Milano: le statistiche

Su un totale di 744.526 patenti, per l’88,9% si tratta di patenti italiane, mentre per il restante 11,1% di patenti straniere. I patentati di sesso maschile — si legge nei dati di Palazzo Marino — sono il 56,5%, contro il 43,4% di patentati di sesso femminile. I patentati con 30 punti sono 374.505, il 50,3% del totale.

I dati — chiarisce il comune — sono aggiornati al 26 maggio 2017 e provengono dall'archivio nazionale abilitati alla guida su strada, gestito dalla Motorizzazione.