Bici sui treni Trenord, ecco la nuova ipotesi: "Solo dopo aver prenotato tramite l’app"

Un “sistema di prenotazione tramite l’app di Trenord” per il trasporto di bici sui treni del servizio ferroviario regionale lombardo. A ipotizzarlo è stato l’amministratore delegato di Trenord, Marco Piuri, ai microfoni di “Effetto giorno” su Radio 24. “Con questa possibile soluzione e la progressiva evoluzione della nostra flotta avremo treni maggiormente attrezzati per il trasporto bici che con la prenotazione del posto consentiranno di sapere quante persone hanno intenzione di viaggiare su quel treno con la bici e se sono in condizione di poterlo utilizzare” ha aggiunto.

L’azienda, ha proseguito il manager, ha anche aperto un dialogo con le associazioni di categoria dei riders e con gli stessi lavoratori per altre soluzioni condivise: “Una prima soluzione che abbiamo prospettato è quella di avere dei depositi nelle stazioni, di Rfi e Ferrovienord, dove lasciare le biciclette. Altra soluzione è quella di indicare orari e treni su cui trasportare bici” ha continuato.

Attualmente la decisione di non consentire il trasporto delle biciclette sulla flotta di Trenord rimane però confermata per garantire la sicurezza e le norme sul distanziamento a bordo treno. “Con la nostra decisione abbiamo voluto fare emergere il problema delle biciclette ammassate nei treni che creano problemi di sicurezza, non solo perché rendono difficile mantenere il distanziamento, ma perché impediscono l’accesso alle porte di ingresso e uscita che devono restare libere da ostacoli in caso di emergenza. Questa situazione, come azienda ferroviaria non possiamo permettere che esista” ha ribadito riferendosi alla presenza di numerosi rider per la consegna di cibo a domicilio sullo stesso convoglio.