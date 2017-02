Inquinamento sempre più alto a Milano e provincia: scatta il blocco delle auto livello 2

1 / 5

Lo smog non accenna a diminuire, nonostante i provvedimenti - il blocco delle auto - in atto da diversi giorni. Per questo dopo sette giorni consecutivi di superamento del limite giornaliero di Pm10 di 70 microgrammi per metro cubo entrano in vigore da sabato 4 febbraio, le misure straordinarie di secondo livello previste dal "Protocollo regionale sulla qualità dell'aria" per contrastare la diffusione delle polveri sottili.

In questi giorni d'inquinamento da record non sono mancate le polemiche e le proposte: come quella di alcuni politici del Pd che hanno chiesto che i mezzi pubblici a Milano fossero resi gratuiti (la proposta) o quella delle telecamere in periferia contro lo smog. Anche il sindaco Beppe Sala ha cercato di dare l'esempio usando la bici per andare in ufficio.

ECCO I DIVIETI DEL LIVELLO 2