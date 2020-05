Bonus bici valido a Milano, l'elenco dei Comuni: ecco come richiederlo

All'anagrafe ha un nome tecnico: "Buono mobilità", ma per tutti è "Bonus bici". Il buono ha un solo fine: incentivare le forme di trasporto sostenibili nelle aree urbane, a fronte delle limitazioni al trasporto pubblico locale per fronteggiare l'emergenza coronavirus.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il buono vale per il 60% dell'acquisto di una bicicletta, un hoverboard o un segway, o per l'acquisto di abbonamenti a servizi di mobilità condivisa (bike sharing e così via, esclusi ovviamente le condivisioni di scooter e automobili). Non potrà comunque valere più di 500 euro. Ed è valido in tutti i comuni della Città Metropolitana di Milano: qui le informazioni per richiederlo e tutte le istruzioni. Di seguito l'elenco dei comuni dove è valido.

Tutti i comuni della provincia di Milano in cui verranno chiuse le scuole