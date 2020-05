Bonus bici, come sarà e come richiederlo. Retroattivo al 4 maggio ma servono le credenziali Spid

Ufficialmente si chiama buono mobilità ma, da subito, è stato soprannominato ed è noto come bonus bici. Rientrato in extremis nel Decreto Rilancio, è ora un provvedimento definitivo a tutti gli effetti. Il buono è pensato per incentivare forme di trasporto sostenibili nelle aree urbane, a fronte delle limitazionii al trasporto pubblico locale per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19. Finalmente, grazie a una nota del Ministero dei Trasporti, sono note le modalità con cui richiederlo, su cui vi erano alcuni dubbi, mentre le caratteristiche e i requisiti per accedervi erano già state anticipate e sono state sostanzialmente confermate.

Il buono vale per il 60% dell'acquisto di una bicicletta, un hoverboard o un segway, o per l'acquisto di abbonamenti a servizi di mobilità condivisa (bike sharing e così via, esclusi ovviamente le condivisioni di scooter e automobili). Non potrà comunque valere più di 500 euro.

Il buono è destinato ai ciittadini imaggiorenni residenti nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane (rientrano quindi tutti i Comuni dell'ex Provincia di Milano), nei capoluoghi di Provincia o comunque nei Comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti. Sarà retroattivo, nel senso che potranno beneficiarne tutti coloro che hanno acquistato li mezzo a partire dal 4 maggio 2020.

Le modalità di erogazione del buono sono due: o un rimborso successivo all'acquisto o un buono spesa digitale da consegnare ai fornitori autorizzati per ritirare successivamente il bene o godere del servizio prescelto. Va da sé che per acquisti già effettuati occorre necessariamente optare per il rimborso.

Come chiedere il contributo: serve lo Spid

Per chiedere e ottenere il contributo si dovrà accedere ad una applicazione online in via di predisposizione da parte del Ministero dell'Ambiente, anche attraverso il sito istituzionale. L'applicazione sarà operativa entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale. L'interessato dovrà accedervi tramite le credenziali Spid (Sistema pubblico di identità digitale) e procedere alla richiesta. In caso di acquisti già effettuati e relativo rimborso, sarà necessario avere conservato il giustificativo della spesa sostenuta.

Poiché non tutti sono in possesso delle credenziali Spid, vediamo come si richiede a sua volta. Le credenziali Spid, riservate ai maggiorenni, servono per accedere con un'unica password a numerosi servizi online della pubblica amministrazione. Possono essere richiesti a uno dei nove provider autorizzati. Il riconoscimento dell'identità del richiedente può essere effettuato di persona o anche, in alcuni casi, via webcam, a pagamento oppure, per alcuni provider, gratuitamente durante il periodo di emergenza sanitaria da Covid-19. Per tutte le informazioni e per connettersi a uno dei provider e richiedere lo Spid, basta collegarsi al sito uffiiciale del Governo italiano, direttamente a questo link.

Il buono mobilità: come sarà nel 2021. Rottamazione

Il buono mobiliità, cosiddetto bonus bici, sarà in vigore fino al 31 dicembre 2020, mentre nel 2021 torneranno efficaci i provvedimenti del Decreto Clima, con un fondo del Ministero dell'Ambiente per 180 milioni di ieuro destinato ai residenti nei Comuni interessati dalle procedure di infrazione per la qualità dell'aria: a partire dal 1 gennaiio 2021, per beneficiare del buono mobiilità occorrerà rottamare un autoveicolo o motoveicolo inquinante, con incentivi pari rispettivamente a 1.500 euro e a 500 euro. Oltre a biciclette, hoverboard o segway, potrà essere acquistato anche un abbonamento al trasporto pubblico locale e regionale.