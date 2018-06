Atm contro i maleducati: "Lasciate il posto sui mezzi a chi ne ha bisogno", ecco la campagna

Rinunciare a un pizzico di comodità e lasciare il posto sui mezzi pubblici a chi ne ha davvero bisogno. Con l'iniziativa "cedi il posto", iniziata lunedì 11 giugno, è entrata nel vivo la campagna comportamentale di Atm che punta a sensibilizzare tutti i passeggeri al rispetto delle regole di convivenza civile e far sì che le buone abitudini aiutino anche a migliorare il servizio.

In tutti gli Atm Point, infatti, sono disponibili le spille "Mi cedi il posto, per favore? #cedilposto" pensate per migliorare l’esperienza di viaggio sui mezzi, sensibilizzando i clienti sull’esigenza di alcune persone che possono avere bisogno di viaggiare sedute (anziani, alle donne incinte e a tutti i passeggeri che ne hanno più bisogno).

Non solo: per sensibilizzare i passeggeri è sceso in campo anche un testimonial d’eccezione: Pierluigi Pardo, che, a titolo gratuito, ha prestato la sua voce per questa iniziativa di educazione sociale. Il commentatore sportivo inviterà i passeggeri ad alzare lo sguardo e fare la differenza cedendo il posto a chi ne ha più bisogno con annunci in banchina, sui mezzi pubblici e sull’account Twitter di Atm.

Ma è solo il primo passo: la campagna comportamentale di Atm proseguirà infatti fino a metà luglio con affissioni nelle stazioni della metropolitana, sui mezzi di superficie e alle fermate dei mezzi, che vedono protagonisti, oltre a Lorenzo, anche i soprani e tenori Beatrice e Paolo, che invitano a moderare il tono della voce, e Marco il "campione di spinte metropolitane" che ricorda a tutti che bisogna sempre lasciar scendere prima di salire.