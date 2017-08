Cantiere per i lavori della metro M4: via Lorenteggio ridotta ad una sola carreggiata

Via Lorenteggio si riduce ad una sola carreggiata. A partire da lunedì 28 agosto e fino a fine 2017 cambia la configurazione del cantiere della stazione Tolstoj di M4, la nuova metropolitana di Milano.

In particolare, è prevista la riduzione ad una sola corsia della carreggiata di via Lorenteggio. Per chi la percorrerà in direzione periferia, la viabilità resterà immutata. In direzione centro città, invece, sarà attiva una deviazione in via Tito Vignoli, via Vespri Siciliani, via Tolstoj prima di rientrare in via Lorenteggio.

Anche l’autobus 50 Atm, in direzione centro, sarà interessato dalla stessa deviazione, mantenendo le attuali fermate su via Lorenteggio