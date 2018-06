La metropolitana arriva alla basilica di Sant'Ambrogio: venerdì iniziano i lavori

Inizieranno venerdì 15 giugno i lavori per la metropolitana M4 di Milano in piazza Sant'Ambrogio, a pochi metri dalla porta centrale del porticato di Ansperto. "Quest’opera, oggettivamente invasiva, è però necessaria per varie ragioni, non ultima la messa in sicurezza degli operai impegnati nella realizzazione della nuova linea della metropolitana milanese", ha scritto monsignor Carlo Faccendini, parroco abate della basilica, in una lettera rivolta ai fedeli. Il fine della lettera è uno solo: chiedere ai parrocchiani di armarsi di pazienza.

Il cantiere però si fermerà per le feste comandate: verrà chiuso temporaneamente nel mese di dicembre 2018 e per Pasqua 2019 per non ostacolare la presenza dei fedeli in occasione delle celebrazioni solenni.

Ma la metropolitana non sarà l'unica novità, il cantiere porterà anche un ingresso per disabili alla basilica: "Abbiamo chiesto all’amministrazione di sostenere la realizzazione di un bel progetto che doti finalmente la Basilica Ambrosiana di un accesso per i disabili". Si tratta di una delle opere compensative realizzate a titolo di risarcimento per la presenza del cantiere nell'area di pertinenza della parrocchia.

Intanto sono iniziate le chiusure delle strade attorno all'area del cantiere: venerdì 9 giugno è stato chiuso al traffico il tratto di via San Vittore compreso tra via Carducci e via Lanzone. Residenti, commercianti, mezzi di soccorso e taxi possono accedere a via Lanzone (tratto Sant'Ambrogio- piazzetta Escrivà) attraverso via De Amicis, piazza Resistenza Partigiana, via Cesare Correnti, via Caminadella, via Orazio, piazzetta Escrivà, via Lanzone (direzione S.Ambrogio). Per quanto riguarda via Lanzone (tratto piazzetta Escrivà-via Circo) il nuovo percorso di accesso è il seguente: via De Amicis, piazza Resistenza Partigiana, via Cesare Correnti, via Caminadella, via Orazio, piazzetta Escrivà, via Lanzone (direzione Duomo).